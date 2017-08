Suspeita de interferência política de Jatene no Ministério Público do Pará

Afastamento de Nelson Medrado levanta suspeitas de que o Ministério Público do Pará tem um “chefe oculto”

O procurador Nelson Medrado foi afastado do cargo de coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa.

Sob medida

Já se comenta abertamente que o ato foi um pedido do governador do Pará, pois Medrado estava investigando e processando o tucano Simão Jatene e seu filho, Beto Jatene, pelo escândalo do Betocard, como ficou conhecido o esquema da venda de combustíveis para a frota estadual pelos postos de Alberto Jatene, isso mesmo, o Beto, filho do governador.

Jatene é o chefe do MP

O procurador-geral do Estado, Gilberto Valente Martins, terá que explicar a suspeita de estar submetendo o Ministério Público ao comando político do governador Jatene.

Pelo jeito, o “chefe oculto” nem estaria tão escondido assim.

Prefeitos e sociedade estão desconfiados do MP

Muitos prefeitos já desconfiavam que o Ministério Público do Pará tem uma agenda sob medida e ao gosto do governador Jatene, basta ver a atuação do órgão em muitos municípios do estado. Esse afastamento mostra que MP e governador estão mais “sintonizados” que se podia imaginar.

Conversa tensa

O ato de afastamento teria sido comunicado pelo próprio procurador geral ao Dr. Nelson Medrado, na sexta-feira, numa numa conversa mais que nervosa.

Segundo colocado assumiu a chefia, um grande favor de Jatene

O procurador geral do MPPA foi o segundo na lista tríplice votada em março pelos membros do MP, mas mesmo assim foi nomeado pelo governador, portanto, deve ter muito o que agradecer ao político tucano.

