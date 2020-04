Suspeita de mais um caso de coronavírus em Itaituba: Mulher encontra-se internada em estado grave no HMI com suspeita de coronavírus

(Foto:Reprodução de stock) – Acabei de conversar com o prefeito Valmir Clímaco a respeito de alguns assuntos atinentes à administração do município, ocasião em que ele me passou a informação de que há uma senhora hospitalizada, neste momento, em estado grave.

O prefeito informou que ela será transferida para a UTI pois seu estado exige maiores cuidados.

Segundo Valmir disse ao blog do Jota Parente, trata-se de uma pessoa desta cidade, que não viajou para lugar nenhum e que não manteve contato com ninguém que estivesse com suspeita de estar infectado pelo coronavírus-19.

O secretário de saúde, Adriano Coutinho, com o qual conversei agora, informou que se trata de uma pessoa que mora com mais duas outras e uma criança.

Os demais moradores da casa já estão sendo em quarentena, acompanhados de perto pela Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo Adriano, os exames de imagens feitos em Itaituba deram informações para que os médicos decidissem os procedimentos a serem tomados.

Os pulmões da paciente apresentam sintomas semelhantes aos de doentes do coronavírus.

Esse fato novo desperta ainda maior atenção das autoridades de saúde do município.

Com informações do blog do Jota Parente

