Suspeita se entrega à polícia e confessa assassinato em Novo Progresso

“Keila Regina Silva Moreira” de 19 anos, compareceu no Batalhão da Policia Militar (7ª CIPM) na segunda-feira(27) [um dia após o crime] confessou ser assassina de “Josiel Rodrigues Brasil da Silva” de 20 anos, morto na orla do lago no domingo (26).

No depoimento, Keila relata as circunstâncias do homicídio: Vingança!

Keila já havia recebido agressão do Jovem onde recebeu algumas facadas, relatou.

A guarnição da Policia Militar comandada pelo Sargento Queiroz na companhia do Cabo J.Sousa e D. sousa conduziram a réu confesso para Delegacia de Policia civil para os procedimentos cabíveis.

Já a Polícia Civil deve pedir a prisão preventiva de Keila pelo homicídio.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações da Policia Militar

