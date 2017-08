Suspeito de 7 homicídios em Castanhal é detido

Foi detido, nesta segunda-feira (14), em cumprimento de mandato de prisão preventiva, um acusado de ter cometido sete homicídios no município de Castanhal, nordeste paraense. Somente no mês de julho, o homem teria sido o autor de pelo menos três mortes.

De acordo com informações da Polícia Civil, o acusado – Mateus Gomes Menezes, vulgo “Peixe” – teria sido responsável pelos homicídios de Paulo Henrique dos Santos Silva, ocorrido no último dia 4 de julho, de Juan Ramon de Moraes Avelino, no último dia 6 de julho, e de Ailton Silva da Silva, no último dia 23 de julho.

Mateus ainda teria tentado assassinar o adolescente Eduardo Milton Farias Ramos e seria autor de outros quatro homicídios.

A prisão foi efetuada na manhã de hoje, quando a polícia teve informações sobre a possível localização do acusado e efetuou uma emboscada. Ao ser preso, Mateus Gomes portava uma pistola calibre .380 com sete munições intactas.

