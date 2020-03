Suspeito de abusar sexualmente de três crianças é preso em Cachoeira do Arari

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil, o homem abusou de três crianças, de 9, 10 e 12 de anos na zona rural de Cachoeira do Arari. Para dar cumprimento ao mandado de prisão, uma equipe descaracterizada percorreu mais de uma hora de viatura e utilizou quatro rabetas para encontrar o suspeito, que estava escondido dentro de um matagal alagado.

Suspeito de abusar sexualmente de três crianças foi preso nesta terça-feira (11), em Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó. O homem estava foragido da justiça desde julho de 2019.

Equipe descaracterizada da Polícia Civil prende suspeito de abusar sexualmente de crianças em Cachoeira do Arari — Foto: Polícia Civil do Pará

You May Also Like