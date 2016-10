Suspeito de aplicar golpe contra pecuaristas é preso no Pará

A Polícia Civil (PC) prendeu nesta terça-feira (11) homem acusado de se passar por liderança de sem-terras e praticar extorsão contra fazendeiros na região Sul do Pará. O suspeito foi preso em Tucumã, no sudeste do estado, por praticar o chamado golpe da “indústria da terra”, quando convencia trabalhadores rurais a invadirem fazendas e depois passava a exigir dinheiro dos donos das terras para desocupar as áreas.

A prisão foi realizada durante a operação “Terra Prometida”. Ao ser preso, o acusado foi flagrado com uma espingarda e um colete balístico da Polícia Militar do Pará. As investigações mostraram que o suspeito pretendia se deslocar para a região de Altamira, no sudoeste do Pará, para invadir terras e também extorquir pecuaristas.

Ainda de acordo com a polícia, o preso é investigado por praticas os crimes de estelionato, associação criminosa armada e falsidade ideológica contra pecuaristas do Sul do Pará. Ele é acusado de organizar pessoas para invadir posses ou propriedades rurais na região do Xingu, no Pará.

