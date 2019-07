Suspeito de assaltar banco no Pará é preso em SC

Veículos usados por criminosos em assalto a banco no Pará em novembro de 2018 — Foto: Reprodução/Rede Liberal

Homem de 27 anos foi encontrado em Indaial, no Vale do Itajaí. Pelo menos 10 criminosos participaram de roubo, no final de 2018.

Um homem de 27 anos suspeito de assaltar um banco no Pará em novembro de 2018 foi preso em Indaial, no Vale do Itajaí, na quarta-feira (10), informou a Polícia Civil. A prisão foi feita após troca de informações com a polícia paraense.

O suspeito estava com a prisão preventiva decretada por causa do roubo, conforme o delegado Anselmo Cruz. No assalto, 10 criminosos fizeram moradores reféns e fugiram com alguns deles amarrados sobre os capôs dos veículos.

A Polícia Civil do Pará informou que o suspeito estaria em Santa Catarina. A polícia catarinense investigou durante um mês a região do Vale do Itajaí até encontrar a casa do homem. Ele estava morando no bairro João Paulo II.

Assalto

O roubo ocorreu em 6 de novembro no município de Viseu. Os assaltantes invadiram o banco e mantiveram mais de 10 pessoas reféns em frente à agência. Após o roubo, as vítimas foram liberadas e os suspeitos fugiram em três veículos.

De acordo informações da Polícia Civil paraense, no momento da chegada dos assaltantes, um vigilante do banco foi atingido, mas sobreviveu.

Por G1 SC

