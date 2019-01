Suspeito de assaltar casa lotérica de Itaituba e levar R$ 34 mil é preso em Santarém

(Foto:Reprodução portal O Giro)- Suspeito foi identificado após investigadores encontrarem fotos em seu celular com acessório utilizado no assalto em Itaituba.

Francis Braia da Silva foi preso por tráfico de drogas em Santarém.

Em uma operação policial na cidade de Santarém, a polícia prendeu Francis Braia da Silva, por tráfico de droga. Os investigadores encontraram diversas fotos em seu celular onde ele aparecia usando um chapéu com as mesmas características daquele que o criminoso usava no assalto à casa lotérica em Itaituba.

Ao puxar a ficha do acusado também foi constado que o mesmo tem problemas com a justiça do Amapá.

O assalto à casa lotérica, localizada na travessa 15 de agosto, aconteceu no dia 01 de Outubro de 2018. A ação do bandido foi registrada pelo circuito interno do estabelecimento. No vídeo aparece um homem usando camisa manga longa, calça apertada, bota bico fino e chapéu, estilo cowboy. O acusado, armado com um revolver, entrou no estabelecimento, anunciou o assalto ameaçando as atendentes e levou cerca de 34 mil reais.

Segundo o delegado João Milhomem, sobre esse crime em Itaituba, o mesmo será ouvido através de uma carta precatória, enquanto isso ele continua preso em Santarém.

Fonte: Junior Ribeiro

