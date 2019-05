Suspeito de assaltar casa lotérica em Itaituba é assassinado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações repassadas à polícia por testemunhas, o assassino de Jeremias é um de seus rivais, identificado como Cassiano, que teria saído da cadeia recentemente. O acusado atua no mundo do crime em Itaituba, mas seria natural da cidade de Aveiro.

Homem foi alvejado à tiros, foi socorrido, mas não resistiu e morreu; Polícia já identificou um suspeito de cometer o crime. Morreu no final da manhã desta terça-feira (14), um dos suspeitos de envolvimento no assalto à casa lotérica Eldorado, em Itaituba. Jeremias Nascimento Soares, mais conhecido como Jereca, foi executado à tiros por volta das 11h, ainda foi socorrido com vida e encaminhado para o Hospital Municipal (HMI), mas não resistiu e morreu após dar entrada.

