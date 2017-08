Suspeito de assaltar com arma de brinquedo é preso pela Policia Militar em Novo Progresso

Após denuncia anônima a Guarnição da Policia Militar no comando do Sargento Cruz, Cabo Edson e J. Lima, saíram no encalço e prenderam Davi Sene, durante a revista, os policiais encontraram a arma de brinquedo e alguns pertences roubados. A Guarnição prendeu também Antônio Flávio de Souza, se passava por “Luquinha”, o mesmo já tem passagem pela policia por roubo.

De acordo com informações da Polícia Militar um rapaz, de aproximadamente 21 anos, usava uma “arma de brinquedo” para intimidar e assaltar as vítimas.

