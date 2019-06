Suspeito de assassinar o ator Rafael Miguel tem foto divulgada

Acusado é comerciante Paulo Cupertino Matias, que está foragido (Foto:Divulgação / Internet)

Paulo Cupertino Matias, não concordava com o namoro entre o jovem e Isabela Tibcherani, de 18 anos, filha do acusado

Foi divulgada na manhã desta segunda-feira (10) a foto do suspeito de assassinar o ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, e os pais do artista. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o autor dos disparos é o comerciante Paulo Cupertino Matias, de 48 anos.

Informações preliminares dão conta de que Matias não aceitava o namoro de sua filha, Isabela Tibcherani, de 18 anos, com Rafael Miguel. O ator teria convidado seus pais para lhe acompanharem até a casa de Isabela, com o objetivo de conversar sobre o relacionamento entre os dois.

Ainda segundo a Polícia Civil, Paulo Matias está foragido desde o momento do crime, na tarde de domingo (9).

Por:Redação Integrada

