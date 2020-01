Suspeito de ataque à sede do Porta dos Fundos entra para lista da Interpol

(Imagem: Portal dos Procurados) – O nome do empresário Eduardo Fauzi Richard Cerquise, suspeito de participar do ataque com coquetéis molotov à sede da produtora Porta dos Fundos, na véspera do Natal, foi incluído a pedido da PF (Polícia Federal) na lista de difusão vermelha da Interpol (polícia internacional).

Desta forma, Fauzi pode ser preso pela polícia da Rússia, onde ele se encontra foragido desde o dia 31 de dezembro —data em que a polícia fluminense tentou cumprir mandado de prisão expedido pela Justiça. O suspeito embarcou para o país europeu, antes disso, no último dia 29.

De acordo com a Polícia Civil, ao menos quatro homens participaram da ação, em que foram lançados coquetéis molotov contra o prédio. As chamas foram contidas por um funcionário do grupo.

Os criminosos usaram dois veículos — um carro e uma moto — e estavam encapuzados no momento do ataque. Apenas Fauzi estava com o rosto descoberto.

Além da 10ª DP, outros setores da Polícia Civil do Rio participam da apuração do caso, assim como a Perícia Técnica e a DRCI (Delegacia de Repressão a Crimes de Informática).

Um grupo neofascista reivindicou a autoria do ataque na ocasião. Eles divulgaram imagens de três homens encapuzados lançando os artefatos contra a fachada do imóvel. Segundo os militantes de extrema-direita, a ação é uma retaliação ao filme “A Primeira Tentação de Cristo”, que estreou em dezembro na plataforma de streaming Netflix. (Assista ao trailer abaixo)

Na obra, Jesus, vivido pelo comediante Gregório Duvivier, é retratado como um homem gay. A sátira provocou reações de políticos, ativistas e movimentos conservadores e ligados a igrejas.

Fauzi diz a site que não teme ser preso

Na última semana, Fauzi deu a primeira entrevista desde que fugiu para a Rússia ao site Projeto Colabora. Ele afirmou que não tem medo de ser preso. “Evidentemente, cadeia é uma experiência complexa e que tem potenciais desdobramentos terríveis, mas eu não me assusto com a ideia. Eu já fui preso antes e pude extrair algum aprendizado do evento”, afirmou.

Fauzi afirmou que tem uma namorada na Rússia com quem tem um filho e que pretende pedir asilo no país. O suspeito contou que recebeu informações sobre seu pedido de prisão e fugiu antes de ser pego pela polícia. “Fui conectado o suficiente pra ser avisado do mandado a tempo de viajar pra fora do país”, disse.

Além do ataque à produtora, Fauzi possui uma longa ficha criminal que inclui crimes como ameaça, lesão corporal, desacato, extorsão e Lei Maria da Penha. Mesmo assim, garante que não é criminoso e sim “combativo” e que todas as investigações contra ele são de situações onde ele foi vítima da violência policial.

“A minha única condenação é pelo episódio da agressão contra o então secretário de Ordem Pública, Alex Costa. Fora este, eu não tenho nenhum outro processo criminal contra mim. Nenhum. Nada. Zero”, diz.

Ao fim da entrevista, Fauzi criticou a Frente Integralista Brasileira (FIB), movimento considerado de extrema-direita, no qual ele militou por 10 anos.

“Eu acho mesmo que [os membros da FIB] usarem o epíteto de soldados de Deus para si, quando não são soldados e não lutam contra nada de opressor, é cruel, é pecado e equivale a usar o Seu Santo nome em vão”, encerra.

Por:Gabriel Sabóia DO UOL

