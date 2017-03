Suspeito de atirar contra agentes penitenciários em Altamira é preso

Polícia prendeu segundo suspeito em Castanhal na segunda-feira, 6.

Dois suspeitos de envolvimento morreram em confronto com policiais.

A Polícia Civil informou nesta terça-feira (7) que prendeu mais um suspeito de envolvimento no atentado contra agentes penitenciários ocorrido no município de Altamira, no sudoeste do Pará. Este foi o segundo suspeito detido pelo crime. Outros dois suspeitos morreram em confronto com policiais no sábado (4).

Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), dois servidores do Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT) foram baleados no início da manhã do dia 22 de fevereiro quendo seguiam por uma rua movimentada de Altamira para realizar uma revista na unidade. A Susipe informou que os servidores passam bem e já retornaram às suas funções.

O último suspeito detido é apontado como um dos autores dos disparos contra os agentes. Ele foi detido na tarde de segunda-feira (6) em Castanhal, na casa de uma mulher que já havia sido presa por tráfico de drogas e foi autuada pelo crime de favorecimento pessoal, por ter dado abrigo ao foragido. Segundo a Polícia Civil, ele tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi cercado e preso portando documentos falsos.

Três outros suspeitos de envolvimento foram abordados por policiais no sábado (4) em Mediciândia, no sudoeste do Pará. Dois deles reagiram à ação de policiais e morreram durante troca de tiros.

Uma das vítimas era apontado como matador de facção criminosa ligada ao tráfico de drogas na região de Altamira, além de ser suspeito de disparar contra os agentes no atentado. A Polícia Civil ainda acredita que ele era o autor de duas tentativas de homicídio na noite de 28 de fevereiro, contra policiais civis que tentaram abordá-lo.

