Suspeito de atropelar e matar jovem em Castanhal se apresenta à polícia

O motorista do carro que atropelou e matou a estudante do Instituto Federal do Pará (IFPA) se apresentou à polícia na companhia de um advogado na noite de terça-feira (18). Jordana Ribeiro foi atingida quando atravessava a rodovia BR-316, em Castanhal em frente a instituição de ensino na última segunda-feira (17).

Em depoimento na delegacia de Castanhal, o motorista disse que chovia no momento do acidente e que não viu a jovem atravessando porque um outro carro atrapalhou a visão. Segundo testemunhas, no dia do acidente o carro trafegava com os faróis apagados e por isso não chamou atenção da estudante. Após a batida, o motorista do veículo seguiu viagem e não prestou socorro a vítima.

O corpo da estudante foi levado para sepultamento na cidade de Melgaço, onde a família mora. O carro que atropelou a jovem está no município de Magalhães Barata. Uma equipe da polícia civil vai à cidade para levar o veículo para Castanhal.

