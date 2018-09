Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com as denúncias, ele é suspeito de fazer ameaças e cometer lesão corporal contra a vítima.

Suspeito de cometer violência doméstica é preso em Rurópolis, sudeste do Pará Segundo a Polícia, ele é suspeito de fazer ameaças e cometer lesão corporal contra vítima. Um homem denunciado pela companheira por violência doméstica foi preso preventivamente pela Polícia nesta segunda-feira (10) em Rurópolis, sudeste do estado.

