Suspeito de dar ‘apoio’ a bando que fez assalto em Belterra é preso em Santarém

Seccional de Polícia Civil em Santarém — Foto: Adonias Silva/G1/Arquivo

Wendell Eloi foi preso sexta-feira (2). Seis pessoas já foram identificadas pela polícia, incluindo Francis Braia que foi morto. Bens roubados ainda não foram recuperados.

A polícia prendeu na tarde de sexta-feira (2), mais um suspeito de integrar bando que fez um assalto em Belterra, no oeste do Pará. O quinto jovem preso é suspeito de dar “apoio logístico” à quadrilha.

Wendell Eloi Silva, 27 anos, é interno da penitenciária de Santarém, na vila de Cucurunã, e cumpre pena no regime semiaberto.

Seis pessoas já foram identificadas pela polícia, suspeitos de fazerem parte do bando, sendo uma jovem que estava com munições; o namorado dela (Francis Braia), morto ao tentar reagir a abordagem policial; três homens presos na ocupação Vista Alegre do Juá e Residencial Salvação, e Wendell.

Assalto em Belterra

O assalto aconteceu na quarta-feira (31) em Belterra quando três homens forjaram uma pane mecânica no veículo, pediram “ajuda” em uma casa e anunciaram o assalto. Os criminosos renderam as vítimas e levaram mais de R$ 40 mil em joias e outros objetos.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...