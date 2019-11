Suspeito de envolvimento em morte de jovem encontrado com tiro na cabeça se entrega à polícia

Daniel Viana, o Dany, que estava com mandado de prisão em aberto se apresentou à polícia acompanhado por advogado — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Daniel Viana se apresentou na 16ª Seccional de Polícia Civil acompanhado por seu advogado.

O segundo suspeito de envolvimento na morte de um jovem que foi encontrado com um tiro na cabeça se entregou à polícia na manhã desta quarta-feira (20) e recebeu voz de prisão em Santarém, oeste do Pará. O crime aconteceu dia 1º de abril no bairro Santo André.

De acordo com informações da polícia, Daniel Viana, o Dany, estava foragido desde que as investigações apontaram para a participação dele no crime.

Na terça-feira (19), Júnior Cobra, também suspeito de participação no crime foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Santarém.

O crime

Darlisson Nogueira, de 27 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça no bairro Santo André. Ele estava no interior de um veículo que foi abandonado em via pública.

À polícia, familiares disseram que o jovem estava assistindo ao jogo do Flamengo e posteriormente saiu para beber com dois homens no bairro Mapiri.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

