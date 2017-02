Suspeito de envolvimento em roubo a banco no Pará é preso por homicídio

Prisão em flagrante ocorreu no município de Trairão no domingo, 5.

Agência bancária em Rurópolis foi assaltada em abril de 2016.

Uma operação policial prendeu em flagrante no domingo (5) dois homens apontados como responsáveis por um homicídio no município de Trairão, no sudoeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, um dos dois detidos é suspeito de envolvimento no assalto a uma agência do Banco da Amazônia no município de Rurópolis, em abril de 2016.

Segundo a polícia, a dupla foi presa quando tentava fugir da região em uma motocicleta e um revólver calibre 32, possivelmente usado no homicídio, foi apreendido com a dupla. Eles foram levados para a Delegacia de Trairão e foram autuados em flagrante por homicídio. A motocicleta usada pela dupla tinha registro de furto.

Um deles, identificado como Reinaldo Lima Sousa, tinha um mandado de prisão expedido pela Comarca de Rurópolis, por participação no roubo à agência do Banco da Amazônia no município.

Assalto em Rurópolis

De acordo com a PM de Itaituba, um grupo armado invadiu uma agência no dia 12 de abril e deixou o local em dois veículos, levando o gerente e outras duas pessoas como reféns. Na fuga em direção à cidade de Itaituba, os assaltantes trocaram tiros com a polícia e mudaram de rota, seguindo com direção a Santarém.

O grupo foi interceptado em uma área de mata. Quatro suspeitos de integrar a associação criminosa morreram em troca de tiros com policiais, que apreenderam quatro armas de fogo, sendo um revólver, duas pistolas e um fuzil. Com a prisão de Reinaldo no domingo, todos os envolvidos no crime já se encontram presos, segundo a Polícia Civil.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...