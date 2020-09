Suspeito de envolvimento na morte de sargento da PM é morto em ação da Rotam, em Benevides, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O militar foi executado a tiros na última segunda (21) na av. Visconde de Inhaúma com tv. Antônio Baena, no bairro da Pedreira, em Belém. Dois homens que estavam em motocicleta executaram o crime e depois fugiram em um carro, abandonando a moto.

Um suspeito de envolvimento no assassinato do sargento da Polícia Militar, Gilvandro Valentin Ferreira, foi morto em ação da Ronda Tática Metropolitana (Rotam) em Benevides, região metropolitana de Belém. O homem ainda não foi identificado. A informação foi confirmada pela PM nesta segunda (28).

You May Also Like