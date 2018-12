Suspeito de envolvimento na morte do taxista em Castelo de Sonhos é Condenado a 12 anos de prisão

Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso)- Suspeito de envolvimento na morte do taxista Raimundo da Silva Brito, de 63 anos é Condenado a 12 anos de prisão.

Ronaldo Silvano Moreira, de 21 anos, foi condenado, ontem à noite, pelo tribunal do júri, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), a 12 anos de prisão em regime inicialmente fechado por matar um adolescente, de 17 anos, no dia 1º de setembro de 2016. A condenação foi por homicídio motivado por vingança torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta no processo que o menor foi atingido por disparos enquanto pilotava uma motocicleta. Ronaldo marcou um encontro com o adolescente e, no horário agendado, na garupa da moto conduzida por um comparsa seguiram para uma fazenda. Ele “emparelhou” com a moto pilotada pela vítima e disparou. Após cair, o adolescente foi atingindo novamente e morreu no local.

Entenda o Caso:

Em depoimento, o condenado confessou ter assassinado o menor por vingança já que acreditavam que ele teria matado um amigo e em razão do denunciado possuir algumas “tretas”.

Antes de ser morto, o adolescente foi apreendido e confessou ter assassinado com requintes de crueldade Isaltino Franco Paulino, de 68 anos, no dia 11 de janeiro de 2016. Após uma discussão, ele desferiu 22 facadas na vítima.

Ele também era suspeito de envolvimento na morte do taxista Raimundo da Silva Brito, de 63 anos, que foi localizado dois dias depois, morto às margens da BR 163, na Serra do Curuá, no Distrito de Cachoeira da Serra, no Pará. Ele havia sido solicitado para fazer um serviço em Castelo de Sonhos (PA), onde morava.

