Suspeito de estuprar criança de 7 anos é preso no nordeste do Pará

Um homem de 41 anos foi preso no município de São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará, suspeito de estuprar uma criança de 7 anos. Segundo a Polícia Civil, as suspeitas de estupro partiram de um médico que examinou a criança, desconfiou do crime e acionou o Conselho Tutelar.

A equipe de conselheiros tutelares levou a criança à Delegacia do Município, e a vítima relatou aos policiais os abusos sofridos. A criança foi encaminhada para atendimento no Pro Paz de Belém e o suspeito passou a ser investigado pela Polícia Civil.

Após a identificação da localização do suspeito, ele foi detido e autuado em flagrante pelo crime. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

