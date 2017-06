Suspeito de estuprar filha de 12 anos é preso na Ilha do Marajó, PA

Crime ocorreu no município de Afuá. Exames comprovaram o abuso sexual.

Um homem suspeito de estuprar a própria filha de 12 anos de idade foi preso no município de Afuá, na Ilha do Marajó, no nordeste do Pará. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (27).

Segundo a polícia, o caso foi denunciado no dia 19 de junho, mas o suspeito não foi localizado. A vítima foi encaminhada para atendimento médico e exames comprovaram o abuso, resultando no pedido de prisão do suspeito.

“A materialidade (do crime) foi comprovada por laudo médico tendo indícios suficientes de autoria representamos pela prisão preventiva de Adriano”, explicou o delegado André Amorim.

Na segunda-feira (26), a prisão preventiva foi decretada e cumprida por policiais civis da Delegacia de Afuá. O suspeito vai permanecer detido para responder pelo crime de estupro de vulnerável.

