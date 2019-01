Suspeito de estuprar menina de 8 anos é preso em Rio Maria, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A denúncia foi feita por familiares da criança na delegacia da cidade por volta das 00h20, de acordo com o delegado José Rodrigues, superintendente da Polícia na região do Alto Xingu.

Unidade Propaz de Rio Maria, no Pará — Foto: Reprodução / Polícia Civil Crime aconteceu durante festa na casa da vítima, segundo a Polícia. Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (7) em Rio Maria, no sudeste do Pará, suspeito de estuprar uma menina de oito anos. O crime ocorreu durante uma festa na casa da vítima, segundo a Polícia Civil.

