Suspeito de estuprar menor de 11 anos é preso pela policia

Um rapaz de 20 anos foi detido na manhã deste sábado (05). Ele é suspeito de ter estuprado uma menor de 11 anos de idade com as iniciais K.C.S, em Novo Progresso.

A Guarnição da Policia Militar , através do comandante do Policiamento “3° sargento Rilton, motorista Cabo Serra e patrulheiro Cabo Francisco”, prenderam em flagrante delito, as 10h20min deste sábado(05), após denuncia Carlison Andrei Castro Ferreira (foto), 20 anos, por ter cometido estupro de vulnerável em uma menor de 11 anos de idade das iniciais K.C.S, fato, o delito foi comprovado através de testemunhas e exames médicos.

De acordo com a informação da Polícia Militar o estupro aconteceu na rua Itaituba Bairro Bela Vista na Vila do Arara, o acusado teria passado a noite com a menor e comedido estupro e saiu na madrugada para trabalhar deixando a menor no quarto , ela confirmou o estupro para policia, Carlison foi preso em flagrante encaminhado para a DEPOL de Novo Progresso pra procedimentos cabíveis.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações e foto Policia Militar.

