Suspeito de latrocínio e estupro é preso em flagrante em Belém. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

Suspeito de estuprar, roubar e matar adolescente é preso em flagrante em Belém

Robson da Silva Fernandes, 27, foi apontado por testemunha ocular como suspeito do crime, segundo a Polícia.

Foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (30) um homem suspeito de estuprar, roubar e matar uma adolescente em Belém. A vítima foi identificada como Karen Beatriz Cardoso Rocha, 15.

Ao ser preso, Robson da Silva Fernandes, 27, disse que roubou o celular da adolescente e confessou ter matado a vítima por ser conhecido da família.

Segundo as investigações, Karen foi encontrada morta durante a tarde em uma cama na casa onde morava no bairro da Marambaia. Ela foi atingida por uma facada no peito e tinha sinais de asfixia e de violência sexual, e estava parcialmente despida e com os braços amarrados.

Testemunhas disseram à Polícia que viram Robson entrando na residência e, depois, ele foi visto por duas testemunhas ao sair da casa.

Robson foi encontrado pela Polícia em uma casa na rua Santo André, no bairro do Una, em Belém, e conduzido para a Seccional Urbana da Marambaia.

A Polícia Civil informou que o suspeito deve ser autuado por estupro e latrocínio, que é roubo seguido de morte.

Por G1 PA — Belém

