Suspeito de estupro é flagrado com duas crianças

(Foto:Divulgação) – O homem foi flagrado comprando alimentos para as duas meninas antes de seguir para um rancho

Um homem de 62 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar duas meninas de 11 e 13 anos, em Lins (SP). De acordo com o boletim de ocorrência, ele era investigado pela polícia quando foi flagrado comprando alimentos para as duas meninas antes de seguir para um rancho.

No endereço, os policiais chamaram pelo suspeito, que saiu e perguntou sobre a presença dos investigadores. No entanto, ele deixou que a equipe entrasse na casa, onde foram encontradas as duas meninas na sala.

Em seguida, foi verificado o celular do idoso e identificados vídeos e fotos das crianças. Ele foi encaminhado à delegacia e ficou à disposição da Justiça. Não há no registro se as meninas são próximas do investigado.

Foram apreendidos uma máquina fotográfica, computadores, preservativos, celular e roupas de cama.

Por:Redação Integrada com informações de G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...