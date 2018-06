Suspeito de furto foge em tronco de árvore e acaba resgatado em rio do Pará

Não se sabe quanto tempo o jovem ficou nas águas. Após o resgate, marinheiros levaram o jovem até a orla da cidade (Foto: Reprodução/RBATV)

Com medo de ser linchado pela população, um homem de 18 anos, identificado como Ítalo Lucas da Silva, resolveu fugir pelo rio na última sexta-feira (1º). Ele foi resgatado, em cima de galhos de árvores por marinheiros.

O caso ocorreu no município de Santarém, cidade do oeste do paraense. Segundo relataram os homens da Inspeção Naval da Capitania Fluvial, o jovem teria sido avistado por um casal, porém recusou ajuda.

Após o resgate, Ítalo informou aos marinheiros que tinha sido vítima de agressão e tentativa de homicídio.

Assim que a embarcação aportou, a equipe foi informada que o jovem teria cometido furtos e por isso a população tentou fazer linchá-lo.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado para prestar Socorro ao jovem que depois foi entregue à Polícia Militar.

(Com informações da RBATV)

