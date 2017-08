Suspeito de homicídio, advogado foragido de Tocantins é preso em Óbidos, no PA

Suspeito morava há três anos em Oriximiná e exercia a função de advogado normalmente. Mandado de prisão foi expedido em setembro de 2016.

Um advogado que estava foragido de Miracema do Tocantins, no estado do Tocantins, foi capturado no início da noite desta segunda-feira (31), no município de Óbidos, oeste do Pará. O suspeito morava há três anos no município de Oriximiná.

O que chamou a atenção dos agentes de órgão de segurança pública é que o acusado estava trabalhando normalmente como advogado.

Segundo o delegado Thiago Mendes, da delegacia de Óbidos, a denúncia foi realizada pelo Núcleo de Investigação do Tocantins, que repassou as informações por volta das 14h. “Após receber a denúncia e confirmar a presença do suspeito em Óbidos, fizemos a pesquisa no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Já sabíamos as características, inclusive o carro que ele se encontrava. Por volta das 19h ele foi localizado em frente à Praça da Cultura – Sesquicentenário” explicou o delegado.

O suspeito, que responde pela morte do oficial de Justiça Vanthieu Ribeiro da Silva, ocorrida no dia 25 de março de 2011, e por ocultação de cadáver, não ficou surpreso com o mandado, segundo o delegado.

O advogado será submetido ao exame de corpo de delito e a prisão será comunicada pela manhã, à Comarca de Óbidos. Como em Óbidos não há celas especiais e o suspeito tem nível superior, ele será encaminhado para Santarém onde ficará à espera do primeiro voo para Belém. Já na capital, o suspeito será custodiado no Presídio Coronel Anastácio das Neves.

A Delegacia de Miracema do Tocantins será comunicada para que seja realizada a transferência, e o processo seha concluído pela justiça de origem, que é de Tocantins.

