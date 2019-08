Suspeito de homicídio na comunidade do Moura, em Oriximiná, é preso preventivamente

João Augusto foi preso ao se apresentar a delegacia de Oriximiná — Foto: Polícia Civil/Divulgação

João Augusto Ferreira de Souza recebeu voz de prisão quando se apresentava na delegacia acompanhado por dois advogados.

O suspeito do esfaqueamento que resultou na morte de Edimar Pinto Contes, crime ocorrido no dia 21 de julho, na comunidade do Moura, em Oriximiná, no oeste do Pará, foi preso preventivamente na quarta-feira (31). O mandado de prisão contra João Augusto Ferreira de Souza foi cumprido quando o homem se apresentava na delegacia.

Segundo a Polícia, desde o dia do crime, diligências estavam sendo feitas para identificar o autor do crime. No momento da prisão, João Augusto tinha ido se apresentar na Delegacia, na companhia de dois advogados.

O crime

Edimar Contes chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos—Foto:Polícia Civil/Divulgação

Edimar Pinto Contes morreu após ser atingido com três golpes de faca na

comunidade do Moura, na zona rural de Oriximiná. O homicídio ocorreu na madrugada de domingo (21), por volta das 4h, após uma festa de formatura.

De acordo com testemunhas, após o fim da festa os coordenadores começaram a fazer a limpeza no barracão e foram avisados que uma pessoa estava esfaqueada próximo a um igapó (área de mata que inunda no período de enchente).

Segundo a polícia, a vítima tinha sido convidada para beber e quando se abaixou para pegar a bebida foi atingido a facadas por João Augusto, que teria tirado o punhal da cintura. O homem ainda chegou a ser socorrido e levado ao hospital de Porto Trombetas, mas não resistiu aos ferimentos.

Por:G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...