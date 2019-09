Suspeito de integrar quadrilha de assaltantes morre após troca de tiros com a polícia; seis foram presos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649 .

As Polícias Civil e Militar deflagram operação na tarde desta quinta-feira (5), e localizaram no bairro Jutaí, em Santarém, oeste do Pará, sete pessoas integrantes de uma quadrilha suspeita de praticar assaltos na cidade, sendo cinco homens e duas mulheres. Durante a abordagem, houve troca de tiros e Marlison da Costa Pantoja, 30 anos, foi ferido e morreu.

Marlison da Costa Pantoja morreu após troca de tiros com a polícia no bairro Jutaí, em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

