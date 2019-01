Suspeito de invadir propriedade e tentar matar fazendeiro e familiares é preso no interior do Pará

Fazenda é invadida em Conceição do Araguaia, no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

A tentativa de homicídio ocorreu em maio de 2018, na zona rural de Conceição do Araguaia, no sudeste do estado.

Foi preso nesta quarta-feira (23) um integrante de grupo de sem-terra suspeito de envolvimento na invasão de uma fazenda na zona rural de Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará. Ele foi preso preventivamente e deve responder por cárcere privado, roubo e três tentativas de homicídio.

Segundo a Polícia, o suspeito tentou assassinar a tiros o dono da propriedade rural e familiares. A tentativa, de acordo com a Polícia, foi motivada por conflito agrário e ocorreu em maio de 2018.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por policiais da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (Deca) da região do Araguaia, sediada em Redenção.

O delegado Antonio Mororó Junior, titular da Deca, informou que as tentativas de morte foram registradas em 9 de dezembro. “Ele efetuou os disparos e no mesmo dia, por volta das 16h30, fez funcionários da fazenda reféns, mantendo-os sob a mira de armas de fogo e roubou pertences da fazenda”, disse.

Segundo o delegado, o suspeito foi identificado como um dos envolvidos na tomada de reféns e na última semana, as investigações apontaram que ele teria também envolvimento no ataque a tiros. “O fazendeiro estava junto com a filha e o genro, mostrando a propriedade, quando começaram a disparar contra eles”, informou. O rapaz foi atingido na mão por um dos tiros, disse o delegado.

De acordo com as investigações, um segundo homem estaria envolvido nos disparos e já foi identificado. A prisão preventiva dele foi solicita nesta quarta, pela Polícia.

Por G1 PA — Belém

