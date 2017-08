Suspeito de matar analista no Pará é preso no Rio Grande do Sul

Policiais civis do Rio Grande do Sul prenderam nesta terça-feira (30), na cidade gaúcha de Salvador do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, o paraense Joelson Corrêa Castro, de apelido Preto, um dos quatro indiciados pelo assassinato do analista judiciário Pietro Ricardo Oliveira Vanetta, de 29 anos, em 5 de janeiro deste ano.

Joelson Castro é apontado pelos comparsas como o autor do disparo que resultou na morte de Pietro Vanetta.

O inquérito foi instaurado pela Divisão de Homicídios de Belém que passou a apurar o crime até identificar todos os envolvidos. Outros três envolvidos no crime já estão presos. Joelson era o último foragido.

O CRIME

O analista foi assassinado em sua própria casa no final da tarde do último dia 5 de janeiro, na Avenida Braz de Aguiar, bairro de Nazaré, em Belém. Um grupo de quatro criminosos – entre eles Joelson – invadiu a residência enquanto a vítima estacionava seu veículo para roubar o local. Durante a ação os criminosos acabaram executando a vítima.

OUTROS PRESOS

Em 17 de maio deste ano, foi preso, no bairro do Barreiro, em Belém, Rogério Alberto Almeida da Silva, 27 anos, de apelido Jacaré, acusado de integrar a associação criminosa responsável pelo crime. Com prisão preventiva decretada pela Justiça, após ter sido identificado como um dos envolvidos no crime, ele foi conduzido para a sede da Divisão de Homicídios para prestar depoimento. Além dele, Reinaldo Pinheiro dos Santos, 28 anos, e Alex da Conceição Garcia, 23 anos, de apelido “Abaeté”, já estão presos. Jacaré estava escondido nas matas da Eletronorte, área que era usada pelo foragido como rota de fuga.

