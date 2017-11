A transferência ocorreu na noite da última terça-feira, 31. De acordo com as investigações, o suspeito foi a última pessoa a estar presente com a vítima no dia da morte.

Suspeito de matar apresentador de TV é transferido para Altamira

O suspeito de ter assassinado o apresentador de televisão Luciano dos Santos Batista, o Lu Brasil, foi transferido na noite de terça-feira (31) para a Seccional de Altamira, no sudoeste do Pará.

Luiz Fernando Falcão foi preso em Tucuruí, no sudeste do estado, na última segunda-feira (30), suspeito por ter matado o Lu Brasil no dia 24 de outubro, em Altamira. O acusado foi preso na casa de parentes em Tucuruí. De acordo com as investigações, o suspeito era namorado da vítima na época do crime. Em depoimento, Luiz Fernando negou ser o autor da morte de Lu Brasil.

O corpo do apresentador foi encontrado amarrado, com sinais de violência e em estágio avançado de decomposição, na sua própria casa. A perícia informou que aparentemente o imóvel não foi arrombado. Foram encontrados também sinais de luta corporal na casa, pois o espelho da casa estava quebrado, assim como alguns objetos da vítima.

Suspeito de ter matado apresentador de TV foi transferido para Altamira, no sudoeste do Pará.

A prisão foi cumprida pela equipe da Seccional de Tucuruí, sob comando do delegado Washington Santos, às proximidades da casa de familiares do acusado, no bairro Santa Isabel.

Em Altamira, Luiz Fernando vai prestar depoimento ao delegado que apura o caso, mas teria negado participação no assassinato. Ainda não há prazo para o inquérito ser concluído.

“Um mandado de prisão temporária, de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, nos termos legais, e no final, se nós estivermos convencidos, e o juiz do caso, poderá ser convertido à prisão dele em preventivo”, detalhou o delegado Germano Lima.

Ainda de acordo com a Polícia, Luiz Fernando Falcão já foi preso por tráfico de drogas e roubo.

Por G1 PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...