Suspeito de matar cabeleireira no bairro Uruará em Santarém é colocado em liberdade

José Marcílio Silva no dia do cumprimento da prisão temporária — Foto: Geovane Brito/G1/Arquivo

José Marcílio Costa da Silva foi solto por ter esgotado o período de prisão temporária.

Apontado pela Delegacia Especializada de Homicídios da Polícia Civil de Santarém, oeste do Pará, como principal suspeito da morte da cabeleireira Márcia Cristina de Matos, 40 anos, o militar reformado do Exército, José Marcílio Costa da Silva, foi colocado em liberdade após 30 dias recolhido no quartel do 8º BEC.

Segundo o advogado Igor Dolzanis, que atua na defesa de José Marcílio, como venceu o período da prisão temporária e não havia contra seu cliente qualquer outro impedimento para sua soltura, foi concedida a sua liberdade.

José Marcílio havia sido preso na manhã do dia 28 de junho, pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios, na época comandada pelo delegado Dmitri Teles. O suspeito havia tido um relacionamento amoroso com Márcia Cristina, e segundo informações colhidas nas investigações, teria estado na casa da vítima no dia em ela foi encontrada morta, 2 de abril de 2019.

No dia da prisão, a polícia informou que trata-se de uma temporária, porque não havia elementos para sustentar uma prisão preventiva. A polícia aguarda os laudos da perícia para chegar a uma conclusão sobre a autoria do crime.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...