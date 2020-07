Suspeito de matar e atear fogo mulher de 24 anos é preso em MT

Além da arma utilizada no crime, os policiais também apreenderam o celular que o investigado utilizava para contatar a vítima, assim como o aparelho de Jaqueline dos Santos, que foi levado pelo criminoso após a morte dela.

Jaqueline dos Santos foi encontrada morta em Tabaporã (MT) — Foto: Facebook/Reprodução

Foi preso, nessa quinta-feira (2), o rapaz suspeito de matar a jovem Jaqueline dos Santos, de 24 anos, que foi encontrada morta próxima de um frigorifico na zona rural de Tabaporã, a 643 km de Cuiabá, no dia 20 de junho. O corpo foi encontrado carbonizado e com perfuração. O suspeito, de 21 anos, seria o amante da vítima.

Além da arma utilizada no crime, os policiais também apreenderam, durante o cumprimento dos mandados, o celular que o investigado utilizava para contatar a vítima, assim como o aparelho de Jaqueline, que foi levado pelo criminoso após a morte dela.

O investigado também foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. A mulher dele, advogada em Tabaporã, também foi detida pelo mesmo crime, no entanto, após recolhimento da fiança arbitrada, foi posta em liberdade.

O amante será indiciado por homicídio triplamente qualificado – feminicídio, crime praticado com emprego de fogo e impossibilidade de defesa da vítima.

Ele foi encaminhado à cadeia pública de Porto dos Gaúchos, onde ficará a disposição do juízo da comarca de Tabaporã.

O crime

Jaqueline dos Santos foi encontrada morta no dia 20 de junho, após sair de casa no dia anterior. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado, próximo a um frigorífico da cidade. A Polícia Civil recebeu registro de desaparecimento da vítima um dia antes do crime. A mãe relatou que a filha havia saído de casa no dia 19 de junho, por volta do meio dia, informando que retornava em breve.

De acordo com a apuração policial de Tabaporã, a vítima marcou um encontro com o investigado, com quem mantinha uma relação extraconjugal há quatro meses, e depois foi levada por ele até o local onde foi encontrada morta.

Após conversa entre os dois, ele fez disparo de arma de fogo na cabeça dela. Em seguida, o homem foi até um posto de combustíveis, comprou etanol e retornou ao local do crime, onde ateou fogo na vítima.

Os indícios encontrados apontam que, possivelmente, a vítima ainda estava viva quando o autor do homicídio ateou fogo nela.

Por G1 MT

03/07/2020 20h33

