Suspeito de matar empresária no Pará é identificado pela Polícia

Jaiane Nogueira Molinari foi morta na última sexta (6) em Cametá, no nordeste do estado.

Empresária é encontrada morta dentro do banheiro da própria loja em Cametá — Foto: Arquivo Pessoal/Facebook

Um suspeito de envolvimento na morte da empresária Jaiane Nogueira Molinari foi identificado pela Polícia Civil do Pará. Crime ocorreu na última sexta (6) em Cametá, no nordeste do estado.

Segundo as investigações, o celular da vítima foi roubado. Familiares da vítima já foram ouvidos em depoimentos à Polícia e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. O suspeito do crime ainda não foi localizado.

Após o crime, vizinhos ainda tentaram socorrer a vítima e acionaram uma ambulância. Ao chegarem no local, bombeiros do 22º Grupamento confirmaram a morte.

A empresária era conhecida na cidade pela venda de roupas na loja que administrava, chamada Jaiane Cruz, além de produção de eventos.

O corpo da empresária foi localizado no final da manhã. A área foi isolada para perícia. A causa da morte ainda não foi esclarecida.

