Suspeito de matar ex-mulher no PA é preso em MS com os dois filhos e confessa o crime

A Polícia Militar (PM) prendeu quarta-feira (26), em Mato Grosso do Sul, o suspeito de matar a ex-mulher no Pará e depois jogar o corpo no rio Paraupebas, no município de mesmo nome, na madrugada do dia 17 de setembro. Ele confessou o crime.

O homem de 31 anos foi encontrado em Glória de Dourados, cidade que fica a 263 quilômetros da capital sul-mato-grossense. Ele estava com os dois filhos, que até então era tidos como desaparecidos, na casa de um amigo.

A polícia chegou até o assassino confesso após denúncia anônima. Ele foi abordado com mais dois conhecidos em uma caminhonete e primeiramente mentiu o nome, mas depois, falou a verdade e que sabia o motivo pelo qual foi parado.

Um dos homens que estava na caminhonete disse aos policiais que havia conhecido o suspeito em Paraupebas, quando tinha trabalhado como pedreiro lá, e na sexta-feira (21) o amigo chegou na casa dele com os filhos e pediu para ficar alguns dias.

Na delegacia de Polícia Civil, o suspeito confessou que havia matado a ex-mulher enforcada na casa dele, enrolado o corpo em uma lona e jogado o corpo no rio. Depois, foi até a residência da vítima, pegou as crianças e fugiu para Mato Grosso do Sul.

O carro dele, uma picape, o celular e dinheiro foram apreendidos. As crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar.

Fonte: G1 Pará

