Suspeito de matar jornalista em Cuiabá diz que cometeu o crime por ciúmes da namorada

Esclarecimentos feitos no local do crime — Foto: Cinthya Rocha/ TVCA

Polícia havia dito que a suspeita seria que Marcelo Ferraz havia sido morto por dívidas com droga. Entretanto, suspeito negou que drogas tenha sido a motivação.

Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram nesta quarta-feira (2) no local onde o jornalista Marcelo Ferraz, de 38 anos, foi encontrado morto, na segunda-feira (30), em Cuiabá. O suspeito do crime, Jonh Lennon da Silva, de 21 anos, que foi preso nessa terça-feira (1°), acompanhou os investigadores e confessou a autoria do crime e disse que a motivação foi passional.

O suspeito relatou ainda que estava passando pela Rua Esmeralda, no Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá, quando avistou duas pessoas em um terreno baldio. Ele teria se aproximado e flagrado a namorada dele com a vítima.

Jonh Lennon disse que perdeu o controle e deu um tapa na mulher, que saiu correndo. Em seguida, o suspeito teria dado uma rasteira em Marcelo que caiu e foi apedrejado até a morte.

Durante o depoimento no local do crime, Jonh Lennon teria retirado a versão de que a vítima teria sido morta por dívidas com drogas.



John Lenon, 21 anos, suspeito do crime — Foto: Brigida Motta/ TVCA

O delegado Fausto José da Silva Freitas explicou que a ação realizada hoje não se trata de reconstituição do crime e sim, de esclarecimento dos fatos.

Ainda segundo ele, a polícia vai concentrar esforços para encontrar a suposta namorada de Jonh Lennon, que seria a principal testemunha no caso.

Prisão temporária

O suspeito teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira e deve passar por audiência de custódia.

John Lenon foi detido no Bairro Baú, também em Cuiabá, na terça-feira, após testemunhas afirmarem à polícia que ele seria o autor do crime. Entretanto, no momento da detenção, ele negou ter matado o jornalista.



Jornalista Marcelo Leite Ferraz, de 38 anos, foi morto em Cuiabá — Foto: Divulgação

Vítima

Marcelo era jornalista e escritor. Segundo a polícia, ele não tinha antecedentes criminais. Ele estava desaparecido desde sábado (28). O corpo foi encontrado na segunda-feira (30) e reconhecido pela família.

Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), ele morreu em decorrência de traumatismo craniano.

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...