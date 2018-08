Suspeito de matar motorista “Rafael” para roubar gado em cachoeira da serra encontrado morto

Edinho é o principal suspeito na morte do caminhoneiro Rafael Miranda , que saiu de Castelo de Sonho no dia 1º de junho de 2017 , com destino ao frigorífico de Matupá no mato grosso, ele ficou como desaparecido e foi encontrado dias depois o corpo boiando em um córrego na região. Os Bovinos que Rafael transportava foram encontrados na propriedade do Edinho.

Pedrinho de Souza Lima, o Edinho, foi encontrado morto nesta sexta-feira (03), em uma propriedade próximo a rodovia BR 163 no distrito de Cachoeira da Serra.

Leia Também:Homem é preso suspeito de participar da morte do caminhoneiro Rafael em Castelo de Sonhos-PA

Conforme divulgou a policia após denuncia anônima que havia um corpo naquele local, foi encontrado a vitima morta com tiros de espingarda calibre 12.

“Edinho” chegou ser preso acusado de ter participado no latrocínio do Boiadeiro Rafael em junho de 2017 naquela comunidade

Edinho foi denunciado pela própria esposa e acabou preso no distrito de Cachoeira da Serra no sul do Pará

A policia Civil de Castelo de Sonhos investiga o caso.

