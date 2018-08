Suspeito de matar mulher em Anapú é preso em Novo Progresso

SUSPEITO DE MATAR MULHER ANO PASSADO EM ANAPÚ É PRESO EM NOVO PROGRESSO PELO CRIME DE MARIA DA PENHA.

A cerca de um ano atrás a Joelza Miranda de Almeida, foi assassinada a tiros de espingarda na Vila do 10 em Anapú.

Segundo informações o autor desse crime teria sido o seu Ex-marido, Lorival do Nascimento que fugiu do Local e estava foragido.

Um ano se passou e Lorival foi preso pela Polícia Civil em Novo Progresso pelo crime de Maria da Penha depois de ter agredido uma outra companheira.

Na época que o mesmo cometeu o homicídio a Polícia Civil de Anapú, fez todos os Procedimentos,

porém após a sua Prisão, quando os Policiais foram verificar sua fixa nada constava Contra ele.

A autoridade Policial da época solicitou o pedido do mandado de Prisão, mas ainda de Acordo com as informações de um Acessor do Fórum de Anapú, o Ministério Público não teria se manifestado com o pedido do Mandado de Prisão.

A Polícia Trabalhou para elucidar e prender o acusado mas como a nossa Justiça tem suas falhas pode ser que ele responda apenas pelo Crime de Maria da Penha que praticou em Novo Progresso.

(Resumo da Informação Carlos Calaça Com Informações da Polícia Civil).

