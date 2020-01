Suspeito de matar mulher no bairro Santo André confessa crime e diz à polícia que trocou drogas por sexo

Corpo foi encontrado no bairro Santo André na manhã de domingo (19) — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Suspeito de matar mulher em Santarém confessa crime e diz à polícia que trocou drogas por sexo

Jovem foi preso no domingo (19) em operação das policiais Civil e Militar. Mulher foi encontrada morta com lesões na cabeça.

O jovem que foi preso no domingo (19) suspeito de ter matado uma mulher no bairro Santo André em Santarém, oeste do Pará, confessou o crime à polícia. De acordo com a Divisão de Homicídios, o jovem declarou que trocou drogas por sexo.

Em entrevista à TV Tapajós, o delegado titular da Divisão de Homicídios, Gilvan Almeida contou que a vítima era usuária de drogas e o jovem a convidou para compartilharem entorpecentes em troca de relações sexuais.

Após o uso, o casal teve relação sexual e após o ato, a vítima desconfiou que o jovem tinha mais drogas do que havia compartilhado e o agrediu.

O suspeito Antônio Marcos Oliveira, conhecido como “Moicano”, disse que para se defender das agressões, pegou um tijolo que estava próximo e atingiu a cabeça da vítima, que caiu no local. À polícia, o suspeito contou ainda que não tinha percebido que a mulher estava morta, achou que ela estivesse desmaiada, já que ela estava respirando de forma ofegante.

“Motivo fútil e desproporcional. Ele continuou fazendo o uso do entorpecente e antes de amanhecer ele pegou o corpo e colocou na frente da casa do vizinho. Segundo ele, para que quando ela acordasse fosse embora e somente pela manhã ele soube que a vítima tinha evoluído à óbito”, contou o delegado Gilvan Almeida.

Moicano foi encaminhado à polícia pela própria mãe que suspeitou que ele seria o responsável pela morte da mulher identificada como Elen.

Por Dominique Cavaleiro, G1 — PA

