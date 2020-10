Suspeito de matar PM e assaltar bancos no Pará é morto em operação policial

Equipes da Polícia Civil foram dar cumprimento ao mandado de prisão do suspeito, que reagiu disparando contra a equipe policial. (Foto:Reprodução)

Um homem suspeito de assaltar bancos e matar um policial militar foi morto durante uma operação policial na quarta-feira (30), no bairro da Pratinha, em Belém. Equipes da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro da Polícia Civil foram dar cumprimento ao mandado de prisão do suspeito, que reagiu disparando contra a equipe policial. Durante a troca de tiros, ele foi atingido. De acordo com a PC, o suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as investigações, ele era integrante ativo da associação criminosa que praticava roubos em de diversos municípios paraenses. O preso também é apontado como responsável pelo homicídio de um policial militar em Vigia, no ano de 2019.

As investigações iniciaram em abril deste ano, com relação a esse núcleo específico do qual o suspeito fazia parte, até chegarem na localização onde ele estava escondido.

No local da abordagem, foi apreendida uma pistola calibre 40. Já havia mandados de prisão preventiva no nome do suspeito pelos roubos a bancos das cidades de São Domingos do Capim e Concórdia do Pará, assim como pelo homicídio do PM.

Segundo a Polícia Civil, no ano de 2020, 11 integrantes do grupo criminoso foram presos e 12 fuzis foram apreendidos. “Para nós essa operação é muito importante, pois com a ação de hoje podemos dizer que esse grupo de assaltantes está praticamente desarticulado e isso é positivo para a sociedade”, afirmou o titular da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos, delegado Fausto Bulcão.

