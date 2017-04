Suspeito de matar PM em Santarém é preso tentando fugir para Monte Alegre

Jovem de 25 anos estava em um carro dentro de uma balsa no bairro Prainha. Com ele, a polícia encontrou duas armas de fogo, possivelmente usadas no crime.

Ainda segundo a PC, com o jovem foram encontradas duas armas de fogo, que podem ter sido usadas no crime.

O suspeito foi levado pela Polícia Militar para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde deve prestar depoimento ainda na tarde desta segunda-feira. Mais cedo, o mototaxista que fez uma corrida para o suspeito, foi convidado a ir até à Seccional prestar esclarecimentos. Logo após contar à polícia o que sabia, o mototaxista foi liberado.

Velório

O corpo do sargento está no IML e será liberado no início da tarde para o velório que acontecerá na Igreja São Pedro, no bairro Caranazal.

Amigos e colegas de trabalho estão consternados com a morte do sargento que era separado, tinha 49 anos de idade e morava no bairro do Mapiri. Ultimamente, Alcélio dormia no restaurante de sua propriedade, na praia do Maracanã.

O crime

O corpo do sargento foi encontrado dentro de um carro no início da manhã desta segunda-feira (10). O veículo estava em um trecho da Rodovia Federal Santarém/Cuiabá (BR-163). A Polícia Civil foi acionada e a suspeita é de latrocínio – roubo seguido de morte, uma vez que o cordão e a arma da vítima não foram encontrados.

De acordo com informações do Samu, a vítima tinha uma perfuração na cabeça, provavelmente de uma arma de fogo. Ainda de acordo com a polícia, um projétil de uma pistola calibre 380 foi encontrado no banco do passageiro do carro.

A polícia disse também que um homem foi visto solicitando os serviços de um mototaxista minutos após o crime, às proximidades de onde o veículo com o corpo do policial foi encontrado.

