Suspeito de matar prefeito de Tucuruí tem retrato falado divulgado

Dois homens em uma moto passaram no local e dispararam contra o prefeito, segundo relatos recebidos pelo delegado Sandro Rivelino, titular da Superintendência da Polícia Civil no município.

O prefeito Jones foi morto com oito tiros, no momento em que vistoriava uma obra de tapa buracos na estrada que dá acesso ao aeroporto do município.

A Polícia Civil do Pará divulgou nesta quinta-feira (27) o retrato falado do suspeito de matar o prefeito de Tucuruí Jones William Galvão, 42 anos, na terça-feira (25).

You May Also Like