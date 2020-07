Suspeito de matar professora paraense é preso; crime brutal causou revolta

(Foto:Reprodução) – Foi preso, nesta segunda-feira (13), o suspeito de ter matado a professora Rosângela Vidal, de 44 anos, na cidade de Tailândia, nordeste paraense. O crime foi cometido no último sábado (11) e causou comoção e revolta na cidade.

De acordo com informações do portal Tailândia, o suspeito foi identificado como Antônio Victor Souza Mota, de 19 anos. Antônio, que é natural de Codó, no Maranhão, confessou o crime.

Além da comoção gerada porque a vítima era uma pessoa muito querida em Tailândia, os moradores ficaram revoltadas com a barbaridade do homicídio: Rosângela estava despida e com parte do corpo queimado.

Na delegacia, Antônio afirmou que matou a professora porque ela teria roubado o valor de R$ 600 reais, que estavam na capinha do celular dele, quando os dois estavam em um quiosque da praça do ginásio municipal.

Antônio Victor disse que, com raiva, atraiu a vítima ao local do crime, na vicinal do Badarote. Ainda segundo o acusado, depois de caírem da motocicleta, ele matou a professora a pauladas e depois ateou fogo no corpo dela.

O assassino confesso foi preso no início da noite de segunda-feira (13), três dias após ter matado Rosângela Vidal.

Ele está à disposição da Justiça, no Módulo Carcerário de Tailândia.

