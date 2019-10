Suspeito de matar sargento da PM em Benevides é preso em Belém, no Pará

(Foto:Reprodução) – O preso também é suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio contra Edson Caxias Garrido, amigo do policial. Câmera de segurança registrou o crime.

Um suspeito de matar o sargento da Polícia Militar, Braz Osano Ribeiro Martins, foi preso no bairro da Campina, em Belém, pela Polícia Civil nesta quinta-feira (10). O preso também é suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio contra Edson Caxias Garrido, amigo do policial.

Os crimes ocorreram em 20 de julho em Benevides, na região metropolitana de Belém, e segundo a Polícia teriam sido motivados por vingança, após uma morte por intervenção policial. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do crime. (veja o vídeo abaixo).

Policial militar é assassinado dentro de residência em Benevides, no Pará

O crime contra o sargento ocorreu no pátio da residência dele. O policial e o amigo, Edson, foram surpreendidos a tiros por dois homens. Ambos foram baleados.

O sargento morreu no local e o amigo foi socorrido e levado gravemente ferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

O suspeito do crime tinha um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, segundo a Polícia Civil. Ele foi localizado por policiais da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) e deve passar por exame de corpo de delito no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Em seguida, encaminhado ao sistema penitenciário.

Investigações

As investigações apontam que a motivação do crime teria sido a morte de Felipe Cezar Ferreira Santana de Oliveira, no dia 1º de julho – 19 dias antes da morte do sargento Braz. Felipe morreu ao reagir à uma abordagem policial no bairro do Murinim, em Benevides.

A Polícia também suspeita que pessoas foram recrutadas para organizar uma “resposta” a uma facção criminosa e, por isso, o sargento foi assassinado.

De acordo com a Polícia Civil, o sargento Braz não participou da ação policial que resultou na morte de Felipe.

Informações sobre o caso podem ser repassados à Polícia pelo Disque Denúncia, 181. O sigilo é garantido.

Por G1 PA — Belém

