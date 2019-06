Suspeito de participação em assassinato de PM é morto em Ananindeua

Arma apreendida com o suspeito (Foto:Polícia Militar)

Segundo o 6º BPM, Elivelton foi atingido durante uma troca de tiros em uma perseguição

Durante uma incursão da Operação Territórios Pela Paz no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, Elivelton Rodrigues Sacramento, também conhecido como Velton, de 27 anos, morreu após ser baleado por policiais militares do 6º BPM. Os agentes que participaram da ação alegam que chegaram ao suspeito depois de uma denúncia anônima, e foram recebidos com disparos feitos por Elivelton, que acabou sendo ferido na troca de tiros.

Segundo o 6º BPM, o uma denúncia que relatava que Elivelton Rodrigues estava escondido na alameda Porto do Acre, já no bairro do Paar. Ele era conhecido como um criminoso de alta periculosidade, foragido do sistema penal e membro de quadrilha, além de ser suspeito de envolvimento na morte do sargento PM Waldomiro Barros, o Canana, Av. Roberto Camelier no início do ano de 2018.

Segundo os PMs, ao visualizar a guarnição, ele trocou tiros com policiais e fugiu pulando quintais. Durante uma perseguição a pé, ele teria tentado atirar de novo, e foi neutralizado pelos agentes, que dispararam.

Inconsciente, Elivelton foi levado pelos policiais à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova, mas morreu antes de chegar ao hospital. O caso foi apresentado na Seccional Cidade Nova, juntamente com uma arma calibre .38 com numeração raspada, que estava com o suspeito.

