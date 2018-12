Suspeito de roubar dinheiro de avião é morto pela Polícia em Tucuruí

Outros dois membros da quadrilha conseguiram fugir. Fuzil foi apreendido no local

Ainda no trabalho de buscas ao bando que assaltou uma aeronave que transportava dinheiro ao município de Tucucurí no último dia 03, Geovanne Gonçalves Correa, 32 anos, foi baleado e morto na manhã desta terça-feira (11) em uma ação das polícias militar e civil. Três suspeitos foram encontrados em uma propriedade rural às proximidades da Vila Garimpeira. O local era usado como base pelos bandidos, que se mantinham escondidos enquanto a polícia atua na região.

Equipes da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Grupamento Aéreo (GRAESP), Grupamento Tático Operacional (GTO) e Companhia Independente de Operação Especiais (CIOE) atuam desde o dia do roubo fazendo buscas por Tucuruí e região. Na manhã desta terça, durante a abordagem, o trio de criminosos reagiu realizando disparos de fuzil. Dois conseguiram fugir no meio do tiroteio, mas Geovanne foi morto pelos agentes.

No local, foram apreendidos dois coletes, roupas, um fuzil calibre 5.56 com carregador com 26 munições e gandolas camufladas. As buscas continuam na área pelos outros suspeitos que conseguiram fugir.

