Suspeito de roubo a banco morre em confronto com policiais

Imagens das câmeras de segurança da Agência Bancária registraram a ação dos bandidos (Foto:Divulgação / Polícia Civil)

Homem participou do assalto “novo cangaço” em São Domingos do Capim, na sexta-feira

Simão Rocha de Carvalho, conhecido como “Cabeludo”, foi morto por policiais civis e militares, após tentar reagir a prisão, no município de Dom Eliseu. Ele é um dos suspeitos de participar do assalto a uma agência do Banco do Brasil, em São Domingos do Capim, na última sexta-feira (4). Um dos possíveis membros do bando, que estava com ele, conseguiu fugir.

Após o assalto, que causou pânico em São Domingos do Capim, as polícias Civil e Militar descobriram que os criminosos iriam tentar fugir para o Maranhão, para cidade de Itinga, pela rodovia BR-010. Várias barreiras foram montadas em pontos estratégicos. Ainda na sexta-feira, um carro Renault Sandero branco foi abordado na barreira, mas o condutor não parou.

Os policiais começaram a perseguir o carro. De dentro, um dos ocupantes atirou contta as viaturas. Os policias revidaram. Já perto de Itinga, no Maranhão, o motorista perdeu o controle e saiu da pista. Os dois homens fugiram por uma mata. No carro, foi encontrada a carteira do motorista e a identificação dele. Era Simão. A Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA) já o conhecia por ser especialista em explosivos e por ser suspeito de outros assaltos a bancos.

Neste domingo (6), por volta de 6h, informações apontaram que ele teria furtado roupas de um varal e estava tentando pegar uma van para seguir ao Maranhão, na BR-010, em Dom Eliseu. Os policiais novamente o abordaram e ele reagiu atirando. Ele foi ferido e socorrido para o Hospital Municipal de Dom Eliseu. Morreu, aproximadamente, às 18h.

As buscas seguem para localizar os demais envolvidos no assalto ao Banco do Brasil de São Domingos do Capim.

Quaisquer informações que possam ajudar a encontrar os demais suspeitos, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer aparelho. Mas se a informação for mais urgente, o recomendável é acionar o Centro Integrado de Operações (190).

