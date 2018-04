Suspeito de roubo e estupro é preso no Pará

(Foto: Polícia Civil/Divulgação) Raimundo Nontato Conceição Castro estava foragido e foi preso ao retornar para a cidade. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Raimundo Nontato Conceição Castro, de 20 anos, mais conhecido como Nando, foi preso na última quarta-feira (4), no município de Igarapé-Miri, no nordeste paraense. Ele é suspeito dos crimes de roubo e estupro.

O crime ocorreu no dia 7 de março deste ano, segundo a Polícia Civil

De acordo com a delegada Renata Gurgel, titular da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, durante as investigações, testemunhas foram ouvidas e a vítima reconheceu o suspeito.

“Nando estava foragido desde a prática do crime, mas foi preso ao retornar para a cidade”, explicou a delegada.

Raimundo vai permanecer preso à disposição da Justiça para responder pelos crimes.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...